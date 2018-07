Jacaré é capturado em casa na zona oeste do Recife

uma residência localizada

No local, foi realizada a captura do animal, que foi colocado em uma maca e conduzido para a 1ª Cipoma. Posteriormente, o jacaré foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco Tangará, para receber os cuidados dos biólogos e veterinários. Depois disso, ele será reinserido à natureza.

Um jacaré foi resgatado pela Polícia Militar na noite da última terça-feira (10). Uma equipe da 1ª Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA) foi solicitada para atender uma ocorrência de resgate emna Rua Zeppelin, no bairro do Jiquiá, na zona norte do Recife. O animal assustou os moradores da região, mas não deixou ninguém ferido.