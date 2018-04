Jaboatão recebe serviços de saúde e cidadania

Projeto gratuito acontece nesta sexta-feira, das 8h às 16h, no bairro do Curado II

Testes rápidos de glicose, colesterol, Sífilis e HIV, aferição de pressão, além da emissão dos documentos de RG, CPF e o encaminhamento para retirar a segunda via do Registro de Nascimento, Casamento e Óbito são alguns dos serviços de saúde e cidadania que serão oferecidos gratuitamente aos moradores de Jaboatão dos Guararapes nesta sexta-feira (20). O projeto Colmeia Comunidade, realizado pelo Sesc, aporta das 8h às 16h no EREM Simon Bolívar, que fica no bairro do Curado II. A expectativa é de que 5 mil atendimentos sejam realizados durante o dia.

Na área de saúde, haverá palestra sobre saúde bucal, escovação supervisionada, aplicação de flúor e exame clínico, sendo este com a distribuição de 25 fichas para o período da manhã e 15 para a tarde. Já para a realização do exame de mamografia, que pode identificar nódulos, manchas e outras alterações nos seios, serão disponibilizadas 40 fichas para cada turno. A Secretaria Estadual de Saúde estará presente no projeto orientando sobre a hanseníase e as formas de tratamento, o exame de pele, a tuberculose e distribuindo material educativo sobre as doenças. Além disso, a Secretaria fará ação educativa sobre a Operação Lei Seca. O NAPHE levará informação sobre hepatites virais e realizará testes de Hepatite B e C.

Informações sobre o processo de doação de sangue e da medula óssea serão passadas ao público pelo Hemope. No evento, os moradores poderão aproveitar ainda para fazer o Cartão SUS e receber orientações sobre avaliação físico-funcional e a importância da prática esportiva. A Secretaria da Mulher de Jaboatão estará presente no Colmeia alertando sobre a violência contra a mulher.

Já entre os serviços de cidadania, a Secretaria de Defesa Social emitirá 100 unidades a partir da segunda via da Carteira de Identidade e o Governo Presente estará fazendo à confecção do CPF. No Balcão de Direitos, será possível fazer o encaminhamento para tirar a segunda via do Registro de Nascimento, Casamento e Óbito. Orientações jurídicas serão passadas pela Estácio FIR e a Secretaria Municipal de Assistência Social fará 40 atendimentos para o CADÚNICO, que é o Cadastro Único para Programas Sociais.

O Detran fará atendimento comercial, consulta do histórico de nada consta de multas, informações sobre a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, emissão de taxas, consultas de gravames e débitos e a atualização de endereço. A Celpe atenderá ao público com a realização do cadastro da tarifa social, informações de débitos, ligação nova e parcelamento de dívidas. Já o INSS levará para o evento informações sobre os Direitos Previdenciários e Assistenciais, simulação da contagem de tempo e o agendamento dos benefícios. Um arte educador da Compesa fará atividades temáticas sobre o meio ambiente.

Haverá também inscrições para cursos gratuitos de Criação de Aplicativo, Rotinas Administrativas, Técnicas em Vendas, Cuidador de Idosos, Primeiros Socorros, Digitação, Comunicação e Expressão e Excel com o Cebrac. A unidade móvel do projeto BiblioSesc incentivará a leitura. Cortes de cabelo feminino e masculino serão feitos durante todo o dia com o Senac. Haverá ainda higienização da pele e maquiagem.