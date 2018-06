Jaboatão dos Guararapes abre seleção com 1.014 vagas temporárias

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes abriu uma seleção simplificada para preencher 1.014 vagas temporárias na Secretaria Municipal de Educação. As oportunidades são para auxiliar de educação infantil, auxiliar de apoio pedagógico para estudantes com deficiência e transtorno do espectro do autismo, auxiliar de transporte escolar e nutricionista, com salários de R$ 954 a R$ 2.314,16.



As inscrições têm início na segunda (4) e ficam abertas até o dia 25 de junho no site da banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 40 para os candidatos de nível médio e R$ 60 para os candidatos de nível superior.