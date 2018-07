Jaboatão abre seleção para 179 vagas com salários de até R$ 10,9 mil

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes está com duas seleções simplificadas abertas para preencher vagas emergenciais nas secretarias de Assistência Social e de Saúde. As vagas são para quem tem desde nível fundamental de ensino até nível técnico e superior, com salários que variam entre R$ 954 e R$ 10,9 mil.





Para a Secretaria de Saúde as inscrições seguem abertas até o dia 31 de julho. A seleção simplificada visa contratar 163 profissionais com salários que variam entre R$ 1.350 e R$ 10.904,42. A taxa de inscrição custa R$ 45 para as funções de nível técnico e R$ 60 para as funções de nível superior. O resultado final será divulgado no dia 21 de agosto.

A contratação ocorrerá por meio de um Processo Seletivo Simplificado. As inscrições devem ser feitas no site da organizadora (www.institutodarwin.org). Os processos seletivos serão realizados em uma única etapa: análise da experiência profissional e de títulos.Para a Secretaria Municipal de Assistência Social foram abertas 16 vagas. As inscrições para a seleção simplificada custam R$ 37 e seguem até o dia 13 de agosto. Oportunidades são para os cargos de auxiliar de educador/cuidador, com salários de R$ 954. É necessário ter nível fundamental de ensino.