Jaboatão abre seleção com salários de até R$ 10,9 mil

Será aberta, nesta quinta-feira (28), uma seleção simplificada para contratar 163 profissionais para a Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife (RMR). Os salários variam de R$ 1.350 a R$ 10,9 mil. O objetivo é suprir demandas emergenciais na área. A contratação ocorrerá por meio de um processo seletivo simplificado. As inscrições seguem até o dia 31 de julho e devem ser feitas no site www.institutodarwin.org A taxa de inscrição custa R$ 45 para as funções de nível técnico e R$ 60 para as funções de nível superior. O processo seletivo será realizado em uma única etapa: análise da experiência profissional e de títulos, sendo eliminatória e classificatória. O edital foi publicado nesta quarta-feira (26) no Diario Oficial de Jaboatão e no site www.institutodarwin.org. O resultado final será divulgado no dia 21 de agosto.