Roubos de veículos chegam a número recorde em março no Rio

Foram 5.358 casos deste tipo de crime, no terceiro mês do ano, maior número registrado num mês em toda a série histórica

Os roubos de veículos tiveram um aumento de 7,1% em março deste ano, período em que foram registrados 5.358 casos deste tipo de crime, em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 5.002 carros roubados, conforme mostram dados divulgados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública), nesta terça-feira (17). Foi o maior número de roubos de veículos registrado em um mesmo mês em toda a série histórica.



As áreas que apresentaram o maior aumento foram as AISPs 41 (Irajá, Colégio (parte) Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, Vista Alegre, Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna), 39 (Belford Roxo) e 7 (São Gonçalo) com, respectivamente, 317, 196 e 75 roubos a mais.



Na última quinta (12), as Forças de Segurança que atuam no Rio de Janeiro já haviam deflagrado uma operação de combate a este tipo de crime, mobilizando equipes das polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e agentes da Força Nacional e das Forças Armadas. A atuação foi concentrada nas zonas norte e oeste da cidade, em municípios da Baixada Fluminense e em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.