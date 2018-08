Iraniano tem Medalha Fields furtada 30 minutos após recebê-la

Prêmio concedido a matemáticos de sucesso foi roubado dentro do próprio local onde ocorria o congresso, em um dos pavilhões do Riocentro

O iraniano Caucer Birkar, vencedor da Medalha Fields de Matemática, entregue em cerimônia nesta quarta-feira (1), no Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, teve o prêmio furtado apenas 30 minutos depois de recebê-lo. A medalha estava em uma pasta, que o matemático deixou junto com o celular e a carteira em cima de uma mesa, dentro do pavilhão onde ocorria o evento. A informação foi confirmada pelos organizadores do ICM (Congresso Internacional dos Matemáticos), que lamentaram o furto.



"A organização do Congresso Internacional dos Matemáticos lamenta profundamente o desaparecimento da pasta do matemático Caucher Bilkar, que continha em seu interior a Medalha Fields recebida na cerimônia realizada esta manhã. As imagens registradas durante o evento estão sendo analisadas. Os organizadores colaboram com as autoridades policiais na investigação do caso", indica um comunicado dos organizadores.



O auditório estava cheio no momento do furto e, entre os presentes, estava inclusive o ministro da Educação, Rossieli Soares. Foi a primeira vez que a medalha foi entregue no Brasil. Além do iraniano, que é refugiado no Reino Unido e professor na Universidade de Cambridge, também receberam o prêmio o italiano Alessio Figalli, o alemão Peter Scholze e o indiano Akshay Venkatesh.



Câmeras de segurança estão sendo analisadas e, de acordo com informações do portal G1, um suspeito já teria sido identificado. Até as 14h, a equipe de segurança do Riocentro só conseguiu recuperar o celular do matemático, que foi encontrado embaixo de uma arquibancada, junto com a pasta onde o iraniano havia guardado a medalha. O prêmio e a carteira de Birkar ainda não foram achados.



A Medalha Fields, oficialmente conhecida como Medalha Internacional de Descobrimentos Proeminentes em Matemática, é feita de ouro 14 quilates, tem 63,5 milímetros de diâmetro e é avaliada, segundo os organizadores, em 5.500 dólares canadenses – cerca de R$ 15.850.