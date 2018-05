Iphan recebe novo projeto de reforma do viaduto

O governo de Brasília apresentou ontem ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) o novo projeto para a reforma do viaduto do Eixo Rodoviário Sul, que desabou em fevereiro deste ano. O primeiro projeto havia sido rejeitado pelo Iphan, argumentando que ela fere o tombamento de Brasília ao alterar a arquitetura original.





Na proposta apresentada houve uma readequação no desenho dos pilares, que sugere que as colunas que sustentam as pistas de rolamento sejam mais largas que as anteriores. A medida será tomada para atender aos ajustes solicitados pelo Iphan.O pedido de reconsideração será apresentado formalmente até terça-feira (15) ao instituto, que deve analisar em até 10 dias.