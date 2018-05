Iphan aprova projeto de recuperação do viaduto da galeria

A instituição confirmou ter enviado parecer aprovando a proposta do Executivo local e sugerindo, ainda, cronograma de acompanhamento

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou o projeto do governo do Distrito Federal para recuperação do viaduto que desabou na Galeria dos Estados. A instituição tinha vetado a primeira proposta de reforma apresentada pelo Executivo, mas informou ter liberado parecer autorizando a obra nesta quinta-feira (24).



Segundo o instituto, foi encaminhado ao GDF uma manifestação acatando o recurso apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), "aprovando a proposta de recuperação estrutural do viaduto associada ao desenvolvimento do anteprojeto de paisagismo da área e sugerindo ainda cronograma de acompanhamento".



A polêmica entre o Iphan e o governo se deu por causa dos pilares de sustentação do viaduto. Na proposta apresentada pelo GDF, o governo pretendia alargar a estrutura dando maior reforço na sustentação do viaduto. Porém o IPhan alegava que a alteração feria o tombamento da capital e por isso não poderia ser feito.



Para resolver o impasse, o GDF apresentou um novo projeto em que promovia uma readequação no desenho dos pilares. Na nova proposta foi sugerido que as colunas que sustentam as pistas de rolamento ficassem mais largas que as anteriores.



Com a aprovação do projeto, a expectativa do governo é de que seja aberto um processo de licitação e que a reforma dure até cinco meses. O DER-DF informou que apenas essa fase é que será possível afirmar os custos da obra.