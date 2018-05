Inventário de emissão de CO2 é feito na cidade

Entre os temas que serão debatidos no encontro estão os "impactos da mudança do clima nas cidades, o setor privado e a agenda climática, enfrentando a mudança do clima em nível local, com discussões sobre a experiência da cidade de Belo Horizonte, e implementação da agenda climática na RMC.

O evento "Diálogos pelo Clima em Campinas" será realizado pela prefeitura em conjunto com o Iclei América do Sul (Governos Locais pela Sustentabilidade) e é destinado aos técnicos e secretários de meio ambiente das prefeituras da RMC, representantes das instituições parceiras na execução do inventário e interessados em geral. As inscrições gratuitas podem ser feitas até as 12h do dia 24 no link https://goo.gl/qCmzE8 .



Metodologia

Após as discussões da próxima quinta, serão definidos os próximos passos, que inclui a formação de um grupo de trabalho para atuar na RMC. Também haverá realização de oficinas técnicas que devem iniciar até o fim deste mês.



O secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Rogério Menezes, explicou que cada prefeitura da região possui técnicos que fazem levantamento das informações necessárias para quantificar o CO2 que está sendo emitido pelo transporte, resíduos de esgoto, atividades industriais e residenciais. Assim, também será possível saber quais os setores mais poluentes.



De acordo com a secretaria do Verde, o investimento necessário para a elaboração do inventário é de cerca de R$ 420 mil, provenientes do Proamb (Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente).

Discussão sobre o processo de elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE) na Região Metropolitana de Campinas, que foi iniciada em janeiro, terá continuidade amanhã (24), a partir das 14h, no Plenário da Câmara.A ideia é construir uma política regional de enfrentamento à mudança do clima. O estudo irá apurar a quantidade de GEE emitida na RMC, que envolve 20 municípios, e quais os setores mais poluentes. A partir dos resultados, serão propostas ações específicas para minimizar os efeitos nocivos e melhorar a qualidade do meio ambiente.Campinas é o primeiro município a fazer um inventário envolvendo uma região mais abrangente, com tantos municípios.