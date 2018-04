Inundação de estação deixa 92 mil pessoas sem água no Grande Recife

Problema atingiu 22 localidades da capital e uma de Olinda. Previsão da Compesa é que abastecimento seja normalizado em 72 horas

Por causa das fortes chuvas que atingem a capital pernambucana desde a sexta-feira (6), 92 mil pessoas de 22 localidades do Recife e uma de Olinda, na região metropolitana, estão sem água desde este domingo (8). Segundo comunicado da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o problema foi provocado pela inundação da estação elevatória do Sistema Alto do Céu, que é responsável pelo bombeamento para áreas de morros da zona norte da capital.



Em função do ocorrido, há falta de água nas seguintes localidades: Água Fria, Aflitos, Alto José Bonifácio, Alto Santa Terezinha, Arruda, Beberibe, Bomba do Heméterio, Cajueiro, Campina do Barreto, Casa Amarela, Encruzilhada, Espinheiro, Fundão, Hipódromo, Jaqueira, Mangabeira, Mangueira, Parnamirim, Ponto de Parada, Porto da Madeira, Rosarinho, Tamarineira e São Benedito, em Olinda.



Os técnicos da companhia estão no local, esgotando a água acumulada para viabilizar a retirada das bombas para os serviços de manutenção. A expectativa da companhia é retomar a operação da estação elevatória no prazo de 72 horas.



O reabastecimento será feito de acordo com o calendário de fornecimento de cada localidade. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800.081.0195.