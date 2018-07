Intervenção Federal no Rio poderá fazer contratações sem licitação

O Tribunal de Contas da União (TCU) respondeu favoravelmente a uma consulta formulada pelo Interventor Federal da Segurança Pública no Rio de Janeiro, sobre a possibilidade de realização de contratações diretas, dispensando licitação. O pedido foi justificado pela necessidade de prover ações emergenciais, de curto prazo, para redução da criminalidade.

O TCU se manifestou a favor da realização de contratações diretas enquanto durar a intervenção federal. Segundo o relator do processo, ministro Vital do Rêgo, "o caráter excepcional da intervenção federal imprime maior relevância à necessidade de motivação dos atos do gestor na fundamentação da dispensa de licitação, ainda que decorrente de situação emergencial".

O relator, porém, estabeleceu requisitos que devem ser respeitados em toda a aquisição. Um deles é que a contratação se restrinja a bens e serviços essenciais ao alcance dos objetivos da intervenção, sem fazer parte das compras habituais, periódicas e programadas. Além disso, a necessidade de aquisição deve ser comprovada por fatos, dados e documentos.