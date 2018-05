Intervenção Federal estuda criar gabinete de crise, diante da greve

Protesto dos caminhoneiros, que já chegou ao 5º dia no país, tem prejudicado o fornecimento de combustível e de alimentos

A greve dos caminhoneiros, que já chegou ao 5º dia no país e tem prejudicado principalmente os transportes no Estado do Rio, pode fazer o interventor federal da segurança pública no Rio, o general Walter Braga Netto, criar um gabinete de crise, especial para lidar com a situação, de acordo com o coronel Roberto Itamar, porta-voz do GIF (Gabinete de Intervenção Federal), ao "O Globo". Procurado pelo Destak, o GIF não confirmou a informação.



As polícias Militar e Civil informaram que o patrulhamento segue sendo realizado normalmente, assim como o funcionamento das delegacias e batalhões. Cotas de abastecimento para viaturas, com limites distintos para veículos operacionais e administrativos, foram adotadas pela PM, por precaução. Não há, no entanto, desabastecimento da frota, uma vez que os veículos têm o combustível reposto nas próprias unidades, que ainda têm estoque.