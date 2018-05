Intervenção entrega 100 fuzis a Batalhão da PM em Bangu

Cem fuzis Para-Fal M964, calibre 7,62, pertencentes ao 1º Batalhão de Guarda do Exército, foram entregues ao 14º BPM (Bangu), na manhã desta segunda (14), como parte das medidas emergenciais para a recuperação a capacidade operativa da unidade, em ação do GIF (Gabinete de Intervenção Federal).O batalhão foi escolhido por ser o responsável pela comunidade da Vila Kennedy, que recebe uma espécie de projeto modelo da intervenção federal na segurança.Desde fevereiro, a favela já teve 21 prisões em flagrante, a recuperação de 844 motos e de 791 carros, a apreensão de 892 kg de maconha, além de cocaína e crack. Além disso, 13.470 pessoas receberam atendimento em ações sociais, e 250 policiais militares que integram a UPP da Vila Kennedy, em processo de transformação em Companhia Destacada, passaram por um processo de reciclagem de quatro semanas com instrutores do Exército e da PM.