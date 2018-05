Internos da Fundação Casa fazem rebelião em São Bernardo

Ocorrência foi registrada na noite deste domingo; não houve refém

Os internos de uma das unidades da Fundação Casa de São Bernardo fizeram uma rebelião na noite deste domingo (6). A ação começou por volta das 18h30 após um conflito entre os menores, mas foi controlada pouco mais de duas horas depois.



A Polícia Militar informou que não houve reféns. A unidade fica na rua Servidão Particular, bairro Batistini, e abriga 122 internos.



Em comunicado oficial a Fundação Casa informou que a rebelião foi controlada pelos próprios funcionários da instituição e os jovens envolvidos passarão por avaliação. O Judiciário e os familiares dos adolescentes foram avisados da ocorrência.



Outros casos



Em 2012, a mesma unidade registrou uma rebelião. Na ocasião, 36 internos conseguiram fugir, sendo que 12 deles foram recapturados no mesmo dia. No ano seguinte Em 2013, aconteceu uma nova tentativa, mas foi evitada pelos funcionários.