Integração entre os ônibus do Entorno com os DF é incerta

ANTT tem até novembro para resolver questões de logística; por dia, 200 mil pessoas usam o sistema para chegarem ao DF

A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) terá até novembro para fechar um acordo com o governo local para implementar o sistema de integração entre o transporte público do Entorno com o do Distrito Federal. Porém, faltando seis meses para o contrato com as atuais empresas de Goiás vencerem, pouco se avançou nas negociações entre as partes.



Pela proposta, os ônibus em operação nas cidades vizinhas ao DF pegariam os passageiros em Goiás e os desembarcariam nos terminais brasilienses mais próximos ao município. Em seguida, os usuários seriam distribuídos para os seus destinos com os veículos do DF. Dessa forma, acabaria o fluxo até pontos centrais, como a Rodoviária do Plano Piloto. O projeto depende de aval do Ministério dos Transportes.



Apesar de inovadora, a proposta ainda caminha lentamente entre os agentes públicos. Ainda não foi definido quantos ônibus novos teriam que ser comprados para recompor a frota do DF. Diariamente, mais de 200 mil pessoas do Entorno usam ônibus como meio de locomoção para trabalhar na capital federal.



Outro embate seria referente ao pagamento que é feito pelo GDF às empresas em relação às gratuidades. Parte dos passageiros do Distrito Federal circulam de ônibus como o passe livre estudantil e o de idoso. Agência e o governo local ainda estariam negociando para saber se os moradores de Goiás passariam a ter esses mesmos direitos.



Implantado no final de 2017 para o DF, o bilhete único ainda é outra questão a ser definida. Não foi estabelecido se o sistema de bilhetagem será único e os usuários do Goiás pagariam uma única passagem, ou se ao desembarcarem nos terminais do DF teriam que pagar uma nova tarifa.



A ANTT alega que as conversas com o GDF estão em fases iniciais e que pretende definir essas questões até novembro. Por sua vez,a secretaria de Mobilidade informou que está fazendo estudos técnicos para tentar viabilizar a integração dos sistemas.