Instituições de ensino retomam atividades em Pernambuco

Instituições de ensino retomam suas atividades após suspensão devido aos problemas de abastecimento de combustível e a mobilidade de transportes prejudicados desde o início da paralisação dos caminhoneiros.





Para as unidades acadêmicas de Garanhuns (UAG) e Serra Talhada (UAST), a volta das atividades acadêmicas e administrativas acontecerá apenas na próxima segunda-feira (04), em virtude das dificuldades de mobilidade e abastecimento registradas no interior do Estado.



A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) retoma as suas funções integralmente, tanto administrativas quanto acadêmicas nesta sexta-feira (1º). A instituição decidiu reprogramar o calendário deste final de semestre, resultando no adiamento das provas. O novo cronograma ainda será divulgado.



Já o IFPE informou que, nesta sexta-feira, retoma normalmente suas atividades. O expediente administrativo e as aulas dos campi Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Recife e Vitória de Santo Antão também retornam amanhã. Já as unidades de Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Caruaru, Pesqueira, Olinda, Igarassu, Ipojuca, Garanhuns, Jaboatão dos Guararapes e Palmares retornarão às atividades na próxima segunda-feira (4).

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) informou que as aulas e o expediente administrativo do campus Recife serão retomados nesta sexta-feira (1º). Já os campi Vitória (CAV) e Caruaru (CAA) reiniciarão suas atividades na próxima segunda-feira (4), pois o transporte intermunicipal (especialmente o fornecido pelas prefeituras) ainda não está normalizado, como consequência do desabastecimento de combustíveis.A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) retoma o expediente administrativo nesta sexta-feira (1º), nos campi Recife/Sede e Cabo de Santo Agostinho (UACSA), além do Colégio Dom Agostinho Ikas (Codai). As atividades acadêmicas nessas unidades serão retomadas na próxima segunda-feira (4).