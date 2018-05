Em PE, instituições de ensino mantêm suspensão das aulas

UFPE, UFRPE e IFPE continuam com as atividades suspensas nesta terça. Já a UPE volta com o funcionamento normal

Devido ao desabastecimento de combustível causado pela greve dos caminhoneiros, universidades, escolas municipais e repartições públicas em Pernambuco suspenderam o funcionamento nesta terça (29). Até a tarde desta segunda (28), segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Estado tem pontos de bloqueio parcial em 12 BRs. A lista dos locais não foi divulgada.



A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) divulgaram, por meio de nota, que continuarão com as aulas e as atividades administrativas suspensas na terça-feira (28). Já a Universidade de Pernambuco (UPE) volta com o funcionamento normal das atividades administrativas e pedagógicas.



As prefeituras de Olinda, Jaboatão dos Guararapes e e São Lourenço da Mata, no Grande Recife, optaram por manter suspensas as aulas nas escolas municipais. Já na unidades de ensino da capital pernambucana as aulas estão mantidas.



Abastecimento

Nesta segunda-feira (28), oitavo dia da greve dos caminhoneiros, cerca de 100 caminhões com combustível saíram escoltados do Porto de Suape, no Grande Recife, para manter os serviços essenciais do governo e abastecer alguns postos e o Aeroporto do Recife, que teve seis vôos cancelados até o fim desta tarde