Instalação de chuveiros na orla do Recife atrasa em um ano

Prometida para o final de 2017, a conclusão dos serviços está prevista para outubro deste ano, segundo a Seturel-PE

Dois anos após a 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital pedir a interdição dos chuveiros da praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife, por conta da presença de água contaminada, as obras iniciadas em maio de 2017 ainda não foram concluídas. Prometida para ser entregue em outubro de 2017, a conclusão dos serviços está prevista para outubro deste ano, de acordo com a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco (Seturel-PE).



O problema, porém, vem se arrastando a um tempo bem maior. Tudo começou em 2014, quando estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) apontaram em uma pesquisa que o nível de contaminação da água dos chuveirões estava acima do normal e poderia causar sérios riscos à saúde. Na época, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriu uma investigação e solicitou à Justiça que determinasse a interdição dos chuveiros.



Na semana passada, o MPPE publicou uma nova portaria ampliando o prazo da investigação, agora também para verificar os riscos da água suja ao meio ambiente. "Por ser um problema que se repete, precisamos estar acompanhando sempre de perto", explica o promotor Ivo Pereira de Lima. Ele informou que no dia 12 de abril enviou ofício à prefeitura pedindo informações sobre o andamento das obras e deu um prazo de 30 dias para resposta.



Em nota, a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, responsável pelas obras, disse que o Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) já executou toda implantação dos sete reservatórios de água, que alimentarão os 55 pontos duplos dos 110 chuveiros previstos no projeto.



Com a finalização dos reservatórios de alimentação, a instalação dos chuveiros será realizada através da Seturel, em parceria com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que fará a gestão da operação do sistema quando o mesmo for entregue à companhia. Enquanto isso os banhistas continuam convivendo com chuveiros clandestinos instalados na orla.



A Seturel também explicou o que motivou o atraso das obras, inicialmente previstas para outubro do ano passado. "O atraso veio da necessidade de alterações em serviços previstos na planilha contratual mesmo, que desencadearam em acréscimos de quantitativos e inclusão de novos itens e serviços", explicou o órgão por meio de nota. Obra está orçada em cerca de R$ 1,6 milhão, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).