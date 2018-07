Inscrições para o SSA da UPE terminam quarta (1º)

Terminam nesta quarta-feira (1º) as inscrições para os candidatos interessados em ingressar na Universidade de Pernambuco (UPE) através do seu Sistema Seriado de Avaliação (SSA). As inscrições para as três fases do SSA são realizadas, exclusivamente pela internet.





Nos dois processos de ingresso 20% das vagas estão reservadas para o sistema de cotas da UPE. Os cursos estão distribuídos na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão.



A novidade para este ano foi a criação dos cursos de engenharia de software, ofertado no campus de Garanhuns, e administração, no campus Mata Sul (Palmares). Outras informações através dos telefones 3183-3660 e 3183-3791 ou no e-mail: processodeingresso@upe.br.

A taxa custa R$ 97. A data limite para pagamento do valor da taxa de inscrição, via boleto bancário, é na próxima sexta-feira (3). É obrigatório que o candidato possua CPF próprio e conta de e-mail válida.O número de vagas ofertadas pela UPE mudou para 3.480, distribuídas em 11 campi da instituição, para 55 cursos de graduação, sendo 1.740 no SSA e 1.740 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (Mec).