Inscrições para o EJA começam nesta quarta-feira (20)

Interessados em se matricular na Educação para Jovens e Adultos (EJA) neste segunda semestre devem se inscrever a partir desta quarta-feira (20). O prazo vai até 30 de junho.

O primeiro passo é ligar para o telefone 156, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e, aos sábados e domingo, das 8h às 18h. Ao ouvir o menu eletrônico, o candidato deve digitar 2. Depois, é só informar nome completo, data de nascimento, CEP da residência e última série escolar concluída.

O resultado deve ser divulgado no dia 9 de julho, às 18h, no site da Secretaria de Educação (www.se.df.gov.br). O período de matrícula irá de 13 a 18 de julho, na escola que o candidato for estudar (o candidato deve indicar duas no momento da inscrição).

Podem se matricular na EJA jovens e adultos que não tiveram acesso ou não deram continuidade aos estudos na idade regular. Para completar o Ensino Fundamental, o aluno deve ter mas de 15 anos. Para o Ensino Médio, é preciso ter mais de 18.