Inscrições para concurso de São Bernardo terminam nesta terça-feira

São 782 vagas em diferentes setores da administração; salários variam entre R$ 1,7 mil e R$ 9,3 mil

O prazo de inscrição para o concurso público da Prefeitura de São Bernardo termina nesta terça-feira (26) e o pagamento da taxa precisa ser efetuado até quarta (27). A seleção deve preencher 782 vagas em diversos setores a administração.



Para participar, os interessados devem se cadastrar no site da Vunesp. Os salários variam de R$ 1.722,95 a R$ 9.348,71. O valor da taxa de inscrição é de R$ 56,50 para cargos de ensino médio e de R$ 82,20 para cargos com exigência de ensino superior.



A contratação são para profissionais técnicos, das áreas de Educação, Serviços Urbanos e Guarda Civil Municipal. Alguns deles terão contratação imediata.



As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de agosto.