Inscrições para concurso da Câmara são prorrogadas

As inscrições para o concurso público da Câmara Legislativa do Distrito Federal foram prorrogadas até sexta-feira (27), às 14h (horário de Brasília). O prazo inicial terminava hoje (25), mas a banca organizadora do certame, Fundação Carlos Chagas, decidiu ampliar o prazo, após consulta ao Legislativo local.



O concurso oferece 86 vagas em diversos cargos, sendo 56 de para nível superior e 30 de nível médio, além de previsão de formação de cadastro de reserva. Os seis editais do concurso público foram publicados em 30 de maio. As inscrições estão abertas desde 25 de junho e devem ser feitas pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas. As provas objetivas, que serão realizadas em setembro, não foram alteradas.





Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato diretamente com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas por meio do telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira (em dias úteis), das 10h às 16h (horário de Brasília), ou pelo "Fale Conosco" no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br.