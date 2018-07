Inscrições abertas para a corrida Eu Amo Recife

Estão abertas as inscrições para a tradicional corrida Eu Amo Recife. Marcada para 22 de setembro, com percursos de 5 e 10km, a sexta edição da corrida passará por pontos turísticos do Recife, como o forte das Cinco Pontas, cais José Estelita, rua da Aurora, entre outros. Ao todo, três mil vagas serão disponibilizadas e o primeiro lote já está a venda pelo Portal Sou Corredor.





"Seguimos firmes com o propósito de ocupar a cidade com esporte, incentivando boas maneiras e minimizando o impacto ambiental. O Recife Antigo tem paisagens belíssimas que devem ser conservadas e vivenciadas. Promover uma corrida por esses espaços é uma forma, também, de reforçar o orgulho e autoestima do recifense", comenta Eduardo Couceiro, atleta e nome à frente do projeto Sou Corredor que, ao lado do Instituto Incentiva, organiza a corrida.Esta edição contará com um reforço extra na programação. Além das belas paisagens e pontos turísticos do Recife Antigo, o trajeto contará com luz cênica, DJs e atrações culturais para motivar os corredores. A largada está marcada para às 18h, em frente do Paço Alfândega. Mais informações pelo e-mail contato@soucorredor.com.br ou pelo telefone 3103-002.