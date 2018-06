Prefeitura de São Bernardo abre concurso para 782 vagas na próxima quarta-feira

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de São Bernardo, no ABC Paulista, estão abertas a partir da próxima quarta-feira (6). No total são 782 vagas abrangendo a contratação de profissionais técnicos de diversas secretarias, além de reforços nos quadros da Educação, Serviços Urbanos e Guarda Civil Municipal (GCM). Os salários que variam de R$ 1.722,95 a R$ 9.348,71.



A expectativa é de que parte das contratações aconteça gradativamente, conforme demanda. Outros cargos, como GCM, técnico em licitação, analista tributário, geólogo, entre outros, deverão contar com convocação imediata.



As provas deverão ser aplicadas no mês de agosto, em locais a serem definidos. Os detalhes de cada vaga podem ser conferidos no site.

A taxa de inscrição é de R$ 56,50 para cargos de ensino médio e de R$ 82,20 para carreiras com exigência de ensino superior.