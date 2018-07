Inscrição do concurso da PM e Bombeiros acaba nos próximos dias

Para o cargo de oficial, a inscrição se encerra domingo (8), com pagamento até terça (10). Candidatos a soldado podem se inscrever até o dia 16 de julho e pagar até o dia 18

Termina neste domingo (8) o prazo de inscrição para o cargo de oficial da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE). O pagamento da taxa do concurso, que garante a participação nas provas, deve ser efetuado até a terça-feira (10).



São oferecidas 60 vagas para oficial da PMPE e outras 20 para oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. É necessário curso superior em direito, no caso da PMPE, ou curso superior em qualquer área de formação, para o CBMPE, entre outros requisitos previstos no edital. O valor da inscrição, para candidatos a oficial de ambas as corporações, é de R$ 150. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 9.007,56.



Os interessados em concorrer às 500 vagas de soldado da PMPE podem se inscrever até o dia 16 de julho, com prazo de pagamento do boleto até 18 de julho. O valor da inscrição é de R$ 135. A remuneração inicial oferecida aos soldados é de R$ 2.819,88. Entre os requisitos para se inscrever, estão a idade mínima de 18 anos, a escolaridade mínima de ensino médio completo e a carteira nacional de habilitação de, pelo menos, categoria B.



As inscrições para os certames, tanto o de oficiais como o de praças, são realizadas pelo site do Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE), organizador dos concursos. Após a confirmação, será gerado um boleto, que deve ser pago em casas lotéricas ou qualquer instituição bancária. Todas as demais informações e regras dos dois concursos públicos estão nos editais, também disponíveis no site.