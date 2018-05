Inmet prevê feriado com céu claro e temperatura de 29 ºC no DF

Brasilienses poderão aproveitar o dia a céu aberto e sem possibilidades de chuva

A população do Distrito Federal poderá aproveitar o feriado do "Dia Trabalhador" nas ruas da capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta terça-feira é de céu claro durante todo o dia e como máxima de 29 ºC no período da tarde.



De acordo com o instituto, o clima de seca já começa a se espalhar por Brasília e a chuva já deverá ser cada vez menos frequente nos próximos dias. Enquanto em abril a média de chuva foi de 133 milímetros, em maio a previsão é só de 29,7 mm. A umidade relativa do ar para hoje pode variar entre 90% a 30% no período da tarde.



Durante a semana, a mínima varia entre 14 ºC e 15 ºC. Ao longo do dia, volta a esquentar e os termômetros poderão marcar a máxima de 28ºC a 30ºC. A umidade varia de 30% a 90%.