Infrações ambientais geram mais de 1 multa por dia em São Bernardo

Mesmo com a média de 34 multas por dia neste ano, o número de infrações registradas em 2017 foi ainda maior. Uma médias de 46,8 por dia, entre janeiro e maio do ano passado.



Crimes contra animais



Apenas neste ano, 119 animais silvestres foram resgatados de maus tratos em São Bernardo. Foram 64 provenientes de apreensões realizadas pela Guarda Ambiental, 41 de entregas voluntárias, e 14 resgates.



No mês passado, a equipe de patrulhamento da Guarda de São Bernardo eliminou uma armadilha para a captura de animais silvestres, no bairro Tatetos. O infrator, identificado como Antônio Marcos Fiuza de Souza, foi detido, e multado em R$ 2,4 mil.

Os crimes ambientais registrados nos primeiros cinco meses deste ano em São Bernardo resultaram na aplicação de mais de uma multa por dia. De acordo com a administração, foram 172 entre janeiro e maio.A maioria das infrações estão divididas em duas categorias. Uma delas é a de crimes contra a fauna, como pesca irregular e caça de animais silvestres, que corresponde em média a 35% do total das penalidades aplicadas no município.A outra irregularidade diz respeito a falta de obtenção de licenças para a construções, habitações e atividades, principalmente em áreas consideradas como de manancial.