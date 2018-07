Infração por uso de celular no trânsito tem alta de 8%

O número de infrações de motoristas flagrados utilizando o celular enquanto dirigem aumentou em Pernambuco em comparação ao ano passado. De janeiro a maio de 2018, houve um crescimento de 8% nas multas aplicadas aos condutores que foram pegos usando o aparelho. Enquanto nos primeiros quatro meses de 2017 foram registradas 21,2 mil infrações, no mesmo período deste ano este número subiu para 22,9 mil, de acordo com o Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).





Quem for pego dirigindo e usando o celular sem pegar no aparelho está cometendo uma infração média e receberá três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de multa de R$ 130,16. Já os condutores flagrados manuseando ou segurando o celular está cometendo uma infração gravíssima, podendo receber sete pontos na CNH, além de multa de R$ 239,47. Ainda assim parece que a punição não vem surtindo efeito e os motoristas não estão se intimidando com a possibilidade do flagra por parte dos agentes de trânsito.



Ivson Correia conta que constantemente o Detran-PE realiza ações e blitze educativas não só sobre o uso do celular, mas também sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, o perigo de dirigir após a ingestão de bebida alcoólica e o excesso de velocidade. "Além disso, temos uma rede de colaboração com o projeto ‘Professor amigo do trânsito’, em 71 cidades pernambucanas. No ano passado, alcançamos mais de 172 mil alunos", disse.

A imprudência não fica restrita aos motoristas de carros. Motociclistas e até condutores de transportes coletivos põem em risco não só suas vidas, mas também das pessoas ao seu redor. Estudos apontam que o uso do celular é a terceira maior causa de acidentes no trânsito no Brasil. São cerca de 150 mortes por dia e quase 54 mil por ano em todo o país. A estatística fica atrás apenas de bebidas alcoólicas e excesso de velocidade.Segundo o gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran-PE, Ivson Correia, um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) aponta que o uso de celular aumenta em 400% o risco de sofrer um acidente de trânsito. "O grande problema do trânsito, para todas as infrações, é que as pessoas não têm a segurança como valor primordial. Se faz calor, preferem andar sem capacete. Se estão atrasadas, andam com excesso de velocidade. Mas nunca colocam a sua segurança e dos demais em primeiro lugar", comenta.