Indústria de petróleo perdeu postos de trabalho em 2017

Os postos de trabalho no Rio de Janeiro, relacionados com a indústria do petróleo, caíram 2,6% em 2017 comparado com o ano anterior. Os números mostram a continuação da crise no setor. Porém, o percentual de perdas é menor do que os observados nos anos anteriores: queda de 8,3% em 2016 e de 4,1% em 2015.

Apesar da redução de empregos, o setor experimentou crescimento considerável do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em 2016, o estado registrou R$ 33,6 milhões destinados para esse fim. Em 2017, o montante alcançou R$ 88,7 milhões.

As informações são do 3º Anuário da Indústria do Petróleo no Rio de Janeiro, lançado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). O documento reúne dados do setor no estado e aponta desafios para o próximo período.



* Com Agência Brasil