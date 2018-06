Índios Pankararu pedem reintegração de posse no Recife

Índios Pankararu protestaram, nesta segunda-feira (18), no anexo da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no Centro do Recife, reivindicando a reintegração de posse de uma área de 8,1 mil hectares que fica localizada entre os municípios de Tacaratú, Petrolândia e Jatobá, no Sertão do estado.



Durante o ato, os manifestantes entoaram cantos da tradição indígena e dançaram, em frente à assembleia, pedindo o apoio dos deputados. Eles assistiram, ainda, reunião plenária da Casa e pediram apoio a deputados. O protesto teve apoio de movimentos sociais, que pediram respeito aos povos indígenas e interferência dos deputados para resolver a questão.



Nesta terça-feira (19), o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) julga o último recurso para decidir se os posseiros devem deixar as terras. O processo de reintegração de posse está na Justiça Federal desde 1993 e, atualmente, a área está ocupada por posseiros. Os Pankararu vivem na região desde 1700 e tiveram a área demarcada como terra indígena pelo governo em 1940 e em 1987. Cerca de 8 mil indíos vivem na região.