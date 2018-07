Incêndio derruba sistema da secretaria de Saúde

tingiu, na noite da última terça-feira (11), a central do sistema eletrônico que reúne todos os dados de consultas, alergias, exames e histórico médico da rede pública de saúde do Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, a rede elétrica do Instituto Hospital de Base, que abriga o TrakCare, foi afetada e, por esse motivo, a plataforma não está funcionando.



O princípio de incêndio foi registrado na terça-feira (10), e o reparo ocorreu na quarta (11). No entanto, quando os equipamentos foram religados, a plataforma Trackare não voltou a operar.

A Secretaria de Saúde informou que a Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde foi acionada para restabelecer o sistema. O Instituto Hospital de Base também enviou técnicos a fim de tentar acelerar o procedimento.



Continuar a ler De acordo com a pasta, a orientação para os servidores é que a ficha dos pacientes seja feita de forma manual até o retorno do sistema.



Um principio de incêndio a