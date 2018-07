Incêndio destroi telhado do Pavilhão 3 do Riocentro

Queda de balão provocou as chamas; ninguém ficou ferido e ainda não foi possível calcular os danos

Um incêndio de grandes proporções atingiu, no domingo (29), o Pavilhão 3 do Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro, após a queda de um balão. De acordo com uma nota da assessoria de comunicação da empresa GL Events, que administra o centro, o fogo teve início às 21h e só foi controlado por volta da meia-noite.



O telhado do Pavilhão 3 deste que é o maior centro de convenções do Brasil ficou quase totalmente destruído pelas chamas, mesmo tendo uma manta impermeabilizante para retardar o efeito do fogo. O local estava vazio e ninguém ficou ferido.



Para controlar as chamas foi necessário um esforço de quase três horas dos bombeiros da Barra da Tijuca, com apoio dos quarteis Caju, Campinho e Alto da Boa Vista.



A assessoria ainda do Riocentro ainda informou que desde 2017, quando mais de 12 balões caíram no local e um deles atingiu o telhado do Pavilhão 2, uma equipe de brigadistas passou a ficar de plantão no telhado do hotel do centro de convenções. A empresa completou que espera medidas investigativas para encontrar os responsáveis.



Ainda não foi possível calcular os danos causados pelo incêndio.



Um evento do Congresso Internacional de Matemáticos estava previsto para ocorrer no local a partir desta quarta-feira (1º), mas ainda não há informações sobre possíveis alterações devido ao acidente.