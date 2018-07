Incêndio atinge prédio anexo ao Paço de São Bernardo

Um incêndio atingiu um prédio anexo ao Paço Municipal de São Bernardo, no centro, na manhã desta segunda-feira (9). O fogo foi controlado pouco mais de duas horas depois pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.



A principal suspeita é de que um curto-circuito possa ter causado o incidente. Entretanto, a perícia da Polícia Civil ainda avaliará o local para apontar a real causa do incêndio.



A Prefeitura de São Bernardo informou que o espaço é utilizado como almoxarifado da administração e armazena atualmente produtos de limpeza, o que pode ter feito o fogo alastrar rapidamente.



O incidente foi detectado por uma equipa da GCM (Guarda Civil Municipal), que atua no Paço, por volta das 7h40. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que deslocaram pelo menos quatro viaturas para atender a ocorrência. O fogo foi controlado por volta das 9h50.



A energia do Paço precisou ser cortada o que impediu a circulação dos trólebus na região. Vias da região também foram interditada para a atuação dos bombeiros.



A AES Eletropaulo foi acionada para o restabelecimento do fornecimento de energia no local.

A Prefeitura de São Bernardo informou por meio de nota que "vai esperar a averiguação completa da perícia para fornecer mais informações".



A ocorrência foi registrada no 1º DP (Centro) da cidade.