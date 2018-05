Incêndio atinge loja no centro de São Bernardo do Campo

O prédio da Armarinhos Fernando pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (23)

Um incêndio de grande proporção destruiu a loja da rede Armarinhos Fernando, no centro de São Bernardo do Campo.



O fogo começou por volta das 3h da manhã, 19 equipes de bombeiros foram enviadas ao local, não há informações sobre a causa do incêndio.



O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido.



As ruas Santa Filomena, Marechal Deodoro, Américo Braziliense, Alameda Glória e a avenida Marechal Deodoro foram bloqueadas por motivos de segurança.