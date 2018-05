Incêndio atinge galpão de rede de farmácias na via Dutra

Incêndio em imóvel na Pavuna, na beira da Rodovia Presidente Dutra, não causa, até este momento, interdições em vias internas do bairro. CET-Rio e a @GMRio acionadas. @cbmerjoficial no local. Para bloqueios na Dutra, contate a CCR (https://t.co/4RtdAkWsly). Vídeo: @leosalesgeo pic.twitter.com/B2PWtOACsV — Centro de Operações (@OperacoesRio) 1 de maio de 2018

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma rede de fármacias, na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna, zona norte do Rio, na manhã desta terça (1º). Uma fumaça negra grande e intensa pode ser vista a quilômetros de distância do local. Bombeiros atuam na ocorrência. Até o momento, o fogo está controlado e não há feridos.A pista lateral da via, sentido Rio, foi interdiatada por agentes da Polícia Rodoviária Federal para que os bombeiros tentem conter as chamas e evitar acidentes com motoristas. Devido ao incêndio, a empresa que administra a rodovia desviou o trânsito para a pista expressa, entre os quilômetros 166 e 165.De acordo com o Centro de Operações do Rio, a Guarda Municipal e agentes da CET-Rio foram acionados para orientar o trânsito no local. Até o momento, não há interdições em vias internas do bairro. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que agentes do quartel de São João de Meriti atenderam a ocorrência às 8h15, com apoio de unidades próximas à região, como Irajá e Duque de Caxias.