Incêndio atinge depósito de loja no centro do Recife

Imóvel, que pertence a grupo de comerciantes chineses, contava com materiais inflamáveis, como plásticos e bolsas. Não houve vítimas

Um depósito no bairro de São José, no centro do Recife, pegou fogo na madrugada desta terça-feira (1º). O incêndio aconteceu na avenida Dantas Barreto, nas proximidades da Igreja Batista da Concórdia. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros (CB) foram enviadas ao local para conter as chamas. Não houve vítimas, apenas danos materiais.



Ao longo da manhã, os bombeiros fizeram o trabalho de rescaldo, para evitar o surgimento de novos focos de incêndio. As chamas não se alastraram para o piso superior, onde funcionava o depósito e o escritório do estabelecimento. Os estabelecimentos vizinhos também não foram atingidos.



Com fundos para a rua do Dique, o estabelecimento pertence a um grupo de comerciantes chineses há cerca de dez anos. O depósito contava com materiais inflamáveis, como plásticos e bolsas, o que fez com que as chamas se alastrassem rapidamente. Os bombeiros precisaram arrombar uma porta e derrubar uma parede para ter acesso ao imóvel.



As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. A equipe da Defesa Civil do Recife foi acionada para avaliar a estrutura, mas depende do resfriamento do imóvel para poder realizar o trabalho.