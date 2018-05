Incêndio atinge barracão de escola de samba no Rio

Por enquanto não há informações sobre vítimas

Um incêndio atinge barracão de uma escola de samba na manhã desta quarta-feira (2) na zona portuária do Rio de Janeiro. Os bombeiros do quartel central foram acionados antes das 7h para combater o fogo.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, por enquanto não há informações sobre vítimas. Um idoso que dormia no galpão foi salvo por vizinhos.



Uma pista da avenida Brasil precisou ser interditada. O barracão fica próximo ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e ao lado de um depósito de combustível.



O local pertencia a Império da Tijuca, mas foi cedido a agremiações da Série A do carnaval.