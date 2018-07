Incêndio atinge área de mata em São Conrado

Uma das pistas do elevado do Joá ficou interditada por conta do fogo

No final da tarde desta quinta-feira (19), um incêndio atingiu uma área de mata no Joá, zona sul do Rio de Janeiro. Bombeiros do quartel da Barra da Tijuca foram acionados para conter o fogo.





ATENÇÃO! PISTA SUPERIOR DO ELEVADO DO JOÁ FECHADA, devido à incêndio em mata. Bombeiros atuam no local. Os motoristas estão sendo desviados para o Novo Túnel do Joá. pic.twitter.com/gIHPL1Y0G8 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 19, 2018

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos. A pista superior do elevado do Joá, que liga São Conrado à Barra da Tijuca, foi interditada durante cerca de 20 minutos para evitar acidentes, já que a fumaça atrapalhava a visão dos motoristas. Ainda não há informações do que teria originado o incêndio.