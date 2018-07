Inaugurado, Bloco 2 do hospital da Criança só será utilizado em outubro

De acordo com o secretário de Saúde, Humberto Fonseca os equipamentos terão que passar ainda por testes

Embora tenha sido inaugurado ontem (4) pelo governo do Distrito Federal, o bloco 2 do hospital da Criança só deverá ser utilizado pela população a partir do mês de outubro. De acordo com o secretário de Saúde, Humberto Fonseca os equipamentos terão que passar ainda por testes.



"A estrutura foi entregue e agora as equipes serão treinadas e os equipamentos testados. A partir dessa fase a unidade ser aberta ao público", explicou.



A entrega inclui a estrutura do bloco, assim como mobília sob medida, móveis hospitalares, equipamentos médico-hospitalares especializados, enxoval, utensílios, acessórios e treinamentos. A expectativa é de que, com o novo bloco, o Hospital da Criança faça, por mês, 8,5 mil consultas e 250 cirurgias de médio e grande portes. Além disso, espera ofertar 500 internações e 850 diárias de UTI mensais.



O foco do Hospital da Criança é atender pacientes de 29 dias a 18 anos com doenças que demandem atenção de média e alta complexidade. Eles são encaminhados pelo Complexo Regulador da Secretaria de Saúde.