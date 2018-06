Inauguradas obras do Trecho 1 do Sol Nascente

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, inaugurou, neste domingo (10), benfeitorias de infraestrutura do Trecho 1 do Setor Habitacional Sol Nascente. As obras, que começaram em fevereiro de 2015, incluíram pavimentação de ruas e rede de drenagem.

A execução do projeto custou R$ 58,8 milhões, financiados pela Caixa com contrapartida do GDF. O recurso foi empregado na construção de 25,2 quilômetros de redes de drenagem, três lagoas de retenção, e pavimentação de 243 ruas.

Ainda há duas fases de obras previstas para o Sol Nascente, num investimento de total de R$ 220 milhões. O Trecho 2 prevê 30,3 quilômetros de redes de drenagem, com três lagoas de retenção, e 493,5 mil metros quadrados de pavimentação. O terceiro trecho contemplará 3 quilômetros de redes de drenagem, com três lagoas de retenção e 450,5 mil metros quadrados de pavimentação.



Cerca de 100 mil pessoas devem ser beneficiadas com as obras, que devem ser finalizadas até o fim do ano.