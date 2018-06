Ilustração por sete criadores

Com visitas abertas até o dia 22 de julho, o Galpão Multiuso, localizado no Sesc Campinas, recebe uma exposição inteiramente dedicada a investigar o processo criativo de sete ilustradores. Batizada de "Linhas de Histórias – O Livro Ilustrado em Sete Autores", a mostra exibe trabalhos de Andrés Sandoval, Angela Lago, Eva Furnari, Roger Mello, Renato Moriconi, Nelson Cruz e Javier Zabala.Em um ambiente com cenografia de Duda Arruk, cada ilustrador tem um espaço próprio que instiga os visitantes a se aventurarem pelos labirintos da criação e a encontrarem seus próprios rumos. Cada artista é disposto como um planeta no espaço expositivo e são interligados por referências em comum, além de particularidades que transformam o local em um tipo de sistema planetário.Terça a sexta, das 9h às 21h30; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h3737 1500Gratuito