IFPE realiza provas do Vestibular 2018.2 neste domingo (1º)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) realiza, neste domingo (1º), as provas do Vestibular 2018.2. Ao todo, 8.972 candidatos concorrerão a 2.585 vagas, distribuídas em 42 cursos técnicos e superiores, ofertados em 16 cidades.

A Cvest também orienta que os candidatos devem levar o cartão de inscrição (disponível para impressão no site

), um documento de identificação com foto (como RG, carteira de trabalho, carteira de reservista, por exemplo), e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.





As provas terão início às 9h, mas a recomendação da Comissão de Vestibulares (Cvest) é que os candidatos cheguem ao local de prova com, pelo menos, uma hora de antecedência.Os candidatos às vagas de cursos técnicos serão submetidos a uma prova de 30 questões e com três horas de duração, já os candidatos às vagas dos cursos superiores terão quatro horas para finalizarem a prova de 50 questões, mais uma redação.Os inscritos para o curso técnico subsequente em instrumento musical, no campus Barreiros, serão submetidos a uma Avaliação Específica em Música (AEM), de caráter classificatório. Essa avaliação será realizada no campus Barreiros, também neste domingo, no horário das 14h às 17h.O gabarito preliminar será divulgado ainda no domingo e o dia 2 de julho será reservado à interposição de recursos. O gabarito definitivo será publicado no dia 5 de julho e o listão dos aprovados, no dia 11, a partir das 12h.Todo o cronograma está disponível no Manual do Candidato para o Vestibular 2018.2, no site da Cvest. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar com contato com a Comissão pelo e-mail cvest2018@reitoria. ifpe.edu.br ou pelo telefone 2125-1724.