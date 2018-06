IFPE prorroga prazo para pagamento da inscrição do vestibular

Foi prorrogado, até terça-feira (19), o prazo para o pagamento da taxa de inscrição no Vestibular 2018.2 do Instotuto Federal de Pernambuco (IFPE). Os candidatos que se inscreveram para concorrer a uma das 2.585 vagas devem emitir o boleto da GRU (Guia de Recolhimento da União) e fazer o pagamento nas agências do Banco do Brasil. É cobrado o valor de R$ 30 para os que inscreveram para os cursos técnicos e R$ 55 para os cursos superiores.

Com a alteração do cronograma, a data de divulgação do cartão de inscrição com as informações referentes ao local de prova também foi adiada para o dia 25. Já a retificação do cartão de inscrição foi modificada para os dias 25 e 26 deste mês. A aplicação da prova, no entanto, permanece, conforme programado, no dia 1º de julho. Candidatos aos cursos técnicos serão submetidos a 30 questões de múltipla escolha.



Quem vai concorrer a uma das vagas dos cursos superiores fará uma prova com 50 questões de múltipla escolha, além de redação. Os exames terão início às 9h e duração de três horas, para os cursos técnicos, e de quatro horas para os cursos superiores. A avaliação específica de Música acontecerá também no dia 1º, das 14h às 17h. A data prevista para divulgação do listão dos aprovados é 11 de julho.

Nesta edição do Vestibular, estão ofertadas vagas para 31 cursos técnicos na modalidade subsequente e oito na modalidade integrado, além de dois cursos superiores. Também há vagas para curso técnico inserido no Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).