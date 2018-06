IFPE libera cartão de inscrição do vestibular 2018.2

Candidatos devem imprimir o cartão pelo site da Cvest, conferir os dados e solicitar correção até terça-feira (26)

Os candidatos às 2.585 vagas ofertadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) através do vestibular 2018.2 já podem acessar o cartão de inscrição pelo site da Comissão de Vestibulares e Concursos (Cvest). Liberado nesta segunda-feira (25), o cartão deve ser impresso pelo candidato e apresentado no dia da prova.



Os feras devem conferir atentamente todos os dados cadastrais, como nome completo, data de nascimento, CPF, RG, filiação, endereço, telefone, situação de cotista ou não cotista. Caso os candidatos identifiquem alguma divergência, deverão retificar o cartão de inscrição no site da Cvest até esta terça-feira (26).



A prova do Vestibular 2018.2 será realizada no dia 1º de julho e é imprescindível a apresentação do cartão impresso, junto com um documento oficial com foto. A concorrência dos cursos será divulgada nos próximos dias. Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com a Cvest pelo e-mail cvest2018@reitoria.ifpe .edu.br ou pelo telefone (81) 2125.1724.