IFPE e Unicap divulgam listão dos aprovados no vestibular 2018.2

Fim da espera para os candidatos às vagas do vestibular 2018.2 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). O listão dos aprovados foi publicado nesta quarta-feira (11) no bloco F do campus Recife e já está disponível no site da Comissão de Vestibulares e Concursos (CVest). Nesta edição do meio do ano, o Vestibular do IFPE contou com 8.972 inscritos, que concorreram a 2.585 vagas, distribuídas em 42 cursos técnicos e superiores, em 16 cidades.









No edital de matrícula, também publicado nesta quarta-feira (11), constam a lista de documentos que devem ser apresentados por todos os aprovados no ato da matrícula, além dos itens comprobatórios que também devem ser levados por quem se inscreveu como cotista. O documento encontra-se disponível no site cvest.ifpe.edu.br. Em caso de dúvidas, os interessados também podem entrar em contato através do e-mail cvest2018@reitoria.ifpe.edu.br ou do telefone (81)2125.1724.



Unicap

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) também divulgou na manhã desta quarta-feira (11) o resultado do vestibular 2018.2. Os aprovados deverão fazer a matrícula na próxima quarta e quinta-feira, dias 18 e 19 de julho. O primeiro remanejamento será divulgado na segunda-feira (23). Mais informações podem ser obtidas no site vestibular.unicap.br ou pelo telefone 2119-4132.

O primeiro colocado geral do processo seletivo foi Aldemir Alves de Arruda, aprovado com a nota 84,41 para o curso técnico em eletrônica, na modalidade subsequente, ofertado no campus Recife. Já a maior nota entre todos os cursos técnicos integrados ao ensino médio foi a do estudante José Lucas de Lima Moura, que obteve 83,75 e vai cursar eletrônica, ofertado na mesma unidade.Entre os cursos superiores, o primeiro colocado foi Frederico Lins e Silva Pires Neto, com 66,51, e que vai cursar tecnologia em gestão da qualidade – o primeiro ofertado nesta modalidade no campus Igarassu.Quem obteve a maior nota na modalidade Proeja foi Renata Rafaela Barros Nascimento, com 37,39, para o curso de qualificação em operador de computador, ofertado no campus Barreiros.