IFPE divulga concorrência do Vestibular 2018.2

O curso mais concorrido desta edição foi o técnico em enfermagem, oferecido no Campus Abreu e Lima, com 11,93 candidatos por vaga

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE) divulgou, nesta quinta-feira (28), a concorrência dos cursos oferecidos no vestibular 2018.2. Nesta edição, 8.972 inscritos concorrerão a 2.585 vagas, distribuídas em 42 cursos técnicos e superiores, em 16 cidades do Estado.



O curso mais concorrido entre todos os ofertados no vestibular 2018.2 é o de técnico em enfermagem, oferecido na modalidade subsequente (que exige o ensino médio completo), pelo campus Abreu e Lima. Foram registrados 11,93 candidatos por vaga.



Ainda entre os subsequentes, a segunda posição ficou com técnico em eletrotécnica, do campus Recife, com uma concorrência de 8,05 por vaga, e a terceira foi do curso técnico em segurança do trabalho, oferecido no mesmo campus, com um total de 7,92 candidatos disputando cada uma das vagas ofertadas.



Na modalidade integrado ao ensino médio, os três cursos mais procurados são ofertados no campus Recife. Em primeiro lugar, ficou o técnico em química, que registrou 10,82 candidatos por vaga. Na sequência, estão os cursos técnicos em segurança do trabalho (7,38 candidatos/vaga) e edificações (7,08 candidatos/vaga).



O vestibular IFPE 2018.2 também trouxe oportunidades em dois cursos superiores. O mais concorrido é o de tecnologia em gestão da qualidade, do campus Igarassu, que está sendo oferecido pela primeira vez na unidade, com 5,61 candidatos por vaga ofertada.



No site da Comissão do Vestibular, os interessados podem conferir as listas de todos os cursos e suas concorrências, além da relação candidato/vaga para os que irão disputar o certame na condição de cotista. Na página da Cvest também é possível acessar e imprimir o cartão de inscrição, além de conferir o local de prova. Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com a Cvest pelo e-mail cvest2018@reitoria.ifpe.edu.br ou pelo telefone (81) 2125.1724.



Provas

A prova está marcada para este domingo (1º). Ao chegar ao local de prova, é imprescindível apresentar o cartão de inscrição junto com um documento oficial com foto. A Comissão de Vestibulares e Concursos (Cvest) também recomenda que os candidatos visitem seus locais de prova com antecedência, a fim de evitar eventuais intercorrências.