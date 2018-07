Ibram contrata brigadistas para combater incêndios no Cerrado

Na última quinta-feira (5), por exemplo, foram realizadas na Bacia do Descoberto ações de Fogo Programado, uma estratégia para evitar ocorrências de grande porte durante o período mais intenso da seca, nos próximos meses.



Após avaliações sobre força e direção de ventos e estudos da vegetação, o fogo é deliberadamente provocado em áreas delimitadas por aceiros, porém mantido sob controle dos especialistas. Com isso, eliminam-se capim e vegetação exóticas suscetíveis à fácil combustão e as áreas ficam imunes a grandes incêndios.

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) está com edital aberto para contratar brigadistas e montar equipes especializadas para atuar na proteção e prevenção a incêndios florestais nos parques e unidades de conservação do DF. Ao todo, serão 80 vagas e a remuneração será de R$ 1.908,00, para trabalhar em turnos de doze horas de trabalho por 36 horas de descanso.A inscrição é gratuita e ocorrerá nos dias 13, 16, 17 e 18 de julho de 2018. Os candidatos precisam comparecer à sede do Instituto (na SEPN 511, Bloco "C", Edifício Bittar, térreo, Brasília-DF), entre 8h e 11h30 e de 13h às 18h, para entregar documentação e garantir a inscrição no processo seletivo.FOGO PROGRAMADO - A contratação desses profissionais é uma das ações do órgão para evitar os grandes incêndios em suas 73 Unidades de Conservação espalhadas pelo DF. Mas, o órgão também, em parceria com o Corpo de Bombeiros, na prevenção e combate a incêndios em outras áreas.