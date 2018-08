Ibram abre 2,5 mil vagas para castração gratuita de cães e gatos

Serviço começou a ser realizado nesta segunda-feira; inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) abriu nesta segunda-feira (6) as inscrições para realizar castrações gratuitas de 2,5 mil cães e gatos. Os interessados poderão fazer o cadastro pela internet, até 10 de agosto, ou até o término das vagas.



Segundo o órgão, 2 mil vagas serão destinadas para o cadastramento online, e 500 para a inscrição presencial, no edifício sede do Ibram – na 511 Norte. Toda a documentação necessária está especificada no portal do instituto.



A clínica credenciada Medicina com Carinho, no Gama, ficará responsável pelo serviço. Cada tutor pode cadastrar até dez animais para cirurgia. Após o cadastramento, as listas de selecionados são publicadas no site do Ibram.



O responsável, então, deverá entrar em contato com a clínica para agendar a cirurgia no prazo de 15 dias, caso contrário, perde a vaga. Caso seja preciso remarcar o procedimento, o tutor deverá tratar diretamente com o consultório.