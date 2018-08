Ibaneis e Fraga têm o maior tempo no programa eleitoral

Com o fim do período das convenções partidárias, as alianças acertadas traçam o cenário da propaganda ao eleitor

Terminado o período das convenções e acerto de alianças, os candidatos que disputarão o governo do Distrito Federal se preparam agora para as propagandas eleitorais no rádio e na TV. Devido às coligações fechadas, alguns postulantes conseguiram emplacar mais tempo para tornar suas ideias e propostas conhecidas aos eleitores.



Dono do maior tempo, o ainda desconhecido no meio político Ibaneis Rocha (MDB) terá quatro minutos, dos 25 disponíveis. Para barganhar a maior fatia de tempo, o medebista contará com uma coligação formada pelos partidos Avante/PP/PSC/PPL/PSL.



Outro postulante que ficará com boa parte do tempo será o candidato do DEM. Alberto Fraga contará com três minutos e 30 segundos do tempo disponível. Logo em seguida virão os candidatos Rogério Rosso (PSD) e Eliana Pedrosa (PROS).Ele terá três minutos e ela dois minutos e 17 segundos. A coligação desses dois herdou o apoio dos partidos que antes apoiavam o desistente Jofran Frejat (PR).



Tentando se manter à frente do Palácio do Buriti pelos próximos quatro anos, Rodrigo Rollemberg (PSB) iria ter apenas cerca de um minuto de propaganda. Porém, ontem, conseguiu o apoio do PDT e agora terá dois minutos para defender sua permanência.



Com o mesmo tempo de Rollemberg, o PT irá trabalhar a imagem de Júlio Miragaya nos dois minutos que tem direito. A sigla lançou de última hora uma candidatura própria ao GDF e tentará desvencilhar a imagem do atual candidato com a do ex-governador Agnelo Queiroz.



As propagandas de rádio e TV começam no dia 31 deste mês e contarão com dois blocos diários de 25 minutos. Para o governo local, os programas serão realizados segundas, quartas e sextas-feiras. As produções estarão no ar no horário de almoço e, à noite, por volta das 20h.



Isolados

Sem conseguir fechar coligações com grandes partidos, metade dos candidatos da disputa não terá nem meio minuto cada para expor suas propostas. Um dos casos é o de Fátima de Sousa (PSOL), que conta apenas com o apoio do PCB e, com isso, terá apenas 20 segundos da fatia.



O general Paulo Chagas (PRP) terá chapa pura e com isso conseguiu conseguiu 10 segundos. Logo em seguida, virá o major Paulo Thiago Barreto (PRTB), com apenas sete segundos.

Menos tempo ainda terá outros três partidos. Alexandre Guerra (NOVO), Renan Rosa (PCO) e Antônio Guillen (PSTU) contarão com apenas três segundos cada.